#Essais

Les pervers narcissiques

Jean-Charles Bouchoux

ActuaLitté
La plupart du temps nous ne voyons rien venir. L'histoire a même très bien commencé. Et bientôt tous les signes sont là : nous culpabilisons, nous nous dévalorisons, nous ne parvenons plus à être nous-mêmes, nous aimerions confusément nous éloigner de lui ou d'elle mais n'en trouvons pas le courage... Nous avons affaire à un pervers narcissique. L'auteur s'attache à décrire la personnalité perverse narcissique à travers son fonctionnement au quotidien : le refus de la réalité, le détournement de la parole, la culpabilisation de l'autre, l'impossibilité de se séparer. Il s'interroge sur les origines de la perversion remontant à l'enfance et donne aux victimes de pervers des pistes pour contrecarrer les tentatives de manipulation ou d'emprise.

Par Jean-Charles Bouchoux
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jean-Charles Bouchoux

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres troubles du comportemen

Les pervers narcissiques

Jean-Charles Bouchoux

Paru le 11/09/2025

214 pages

Eyrolles

7,40 €

ActuaLitté
9782416022289
