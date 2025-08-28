Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Neuf

Manon Karsenti, Anne-Sophie Delcour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Neuf, symbole de la clôture d'un cycle et du commencement d'un renouveau. Une comédie dramatique autour de l'expérience d'une retraite silencieuse. Pourriez-vous donner dix jours de votre vie au silence ? Et tenir plus d'une semaine loin du monde, sans téléphone ni livre, et avec l'interdiction d'interagir avec quiconque ? En proie à un incendie intérieur, Automne décide de partir en retraite de méditation et de silence. Pendant 10 jours, elle devra se tenir loin de tout écran, avec l'interdiction d'interagir avec les autres, d'écrire ou même de lire... Pour la première fois de sa vie, elle se tait et comprend que le silence est bruyant. Son corps a des secrets à lui révéler. Ce récit graphique est une ode à la nature et à l'écoute de soi. Il critique une société qui pousse à la productivité, où l'humain est à la fois hyperconnecté et profondément déconnecté de lui-même, de son corps, de l'environnement et des autres. Sous les crayons de couleur de Manon Karsenti, les illustrations prennent vie, la couleur remplace petit à petit le noir et blanc, métaphore symbolisant l'ouverture de coeur et d'esprit d'Automne. NEUF est une partie de la grande histoire qu'Anne-Sophie Delcour raconte dans un documentaire sonore intime et drolatique sur son trajet pour comprendre l'origine de sa peur. Ce double épisode est à écouter dans le podcast EMOTIONS de Louie Media, disponible sur toutes les plateformes.

Par Manon Karsenti, Anne-Sophie Delcour
Chez Editions Tana

|

Auteur

Manon Karsenti, Anne-Sophie Delcour

Editeur

Editions Tana

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Neuf par Manon Karsenti, Anne-Sophie Delcour

Commenter ce livre

 

Neuf

Manon Karsenti, Anne-Sophie Delcour

Paru le 28/08/2025

160 pages

Editions Tana

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030105841
9791030105841
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.