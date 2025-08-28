Neuf, symbole de la clôture d'un cycle et du commencement d'un renouveau. Une comédie dramatique autour de l'expérience d'une retraite silencieuse. Pourriez-vous donner dix jours de votre vie au silence ? Et tenir plus d'une semaine loin du monde, sans téléphone ni livre, et avec l'interdiction d'interagir avec quiconque ? En proie à un incendie intérieur, Automne décide de partir en retraite de méditation et de silence. Pendant 10 jours, elle devra se tenir loin de tout écran, avec l'interdiction d'interagir avec les autres, d'écrire ou même de lire... Pour la première fois de sa vie, elle se tait et comprend que le silence est bruyant. Son corps a des secrets à lui révéler. Ce récit graphique est une ode à la nature et à l'écoute de soi. Il critique une société qui pousse à la productivité, où l'humain est à la fois hyperconnecté et profondément déconnecté de lui-même, de son corps, de l'environnement et des autres. Sous les crayons de couleur de Manon Karsenti, les illustrations prennent vie, la couleur remplace petit à petit le noir et blanc, métaphore symbolisant l'ouverture de coeur et d'esprit d'Automne. NEUF est une partie de la grande histoire qu'Anne-Sophie Delcour raconte dans un documentaire sonore intime et drolatique sur son trajet pour comprendre l'origine de sa peur. Ce double épisode est à écouter dans le podcast EMOTIONS de Louie Media, disponible sur toutes les plateformes.