Yoga, apaiser les émotions en famille

Nadège Pétrel, Alice Abadia

Le yoga est parfait, pour les grands comme pour les petits, pour apaiser les émotions et se connecter à un état de joie et de relaxation. C'est ce que propose ce coffret, qui permettra à tous les membres de la famille de s'initier et de pratiquer le yoga en partageant les postures et une meilleure connexion à ses émotions et à celle des autres. Axé sur 7 émotions différentes (Colère - Confiance - Amour - Peur - Joie - Rire - Fatigue), le coffret offre la possibilité à tous, enfants et adultes, parfois à deux, d'accueillir chaque émotion, de l'exprimer à travers la posture et d'en ressentir les bénéfices émotionnels. Un véritable apprentissage en mouvement des émotions et de l'importance de les accueillir pour vivre mieux.

Nadège Pétrel, Alice Abadia
Chez Eyrolles

|

Auteur

Nadège Pétrel, Alice Abadia

Editeur

Eyrolles

Genre

Yoga

Yoga, apaiser les émotions en famille

Nadège Pétrel

Paru le 11/09/2025

42 pages

Eyrolles

14,90 €

9782416019265
