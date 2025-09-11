Yoga, apaiser les émotions en famille

Le yoga est parfait, pour les grands comme pour les petits, pour apaiser les émotions et se connecter à un état de joie et de relaxation. C'est ce que propose ce coffret, qui permettra à tous les membres de la famille de s'initier et de pratiquer le yoga en partageant les postures et une meilleure connexion à ses émotions et à celle des autres. Axé sur 7 émotions différentes (Colère - Confiance - Amour - Peur - Joie - Rire - Fatigue), le coffret offre la possibilité à tous, enfants et adultes, parfois à deux, d'accueillir chaque émotion, de l'exprimer à travers la posture et d'en ressentir les bénéfices émotionnels. Un véritable apprentissage en mouvement des émotions et de l'importance de les accueillir pour vivre mieux.