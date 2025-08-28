Inscription
Ecrits sur Ouspensky, Gurdjieff et sur la tradition ésotérique chrétienne

Boris Mouravieff

Ce livre offre un aperçu des enseignements de Piotr Demianovich Ouspensky et de Georges Gurdjieff, deux figures de l'ésotérisme du XXe siècle. Dans son livre Fragments d'un enseignement inconnu , Piotr Demianovich Ouspensky n'exposa que des fragments de la tradition ésotérique de l'orthodoxie orientale. Au début des années 1960, au travers des trois volumes de Gnôsis , Boris Mouravieff donna une étude approfondie et un exposé complet de cet enseignement portant sur l'Homme, l'Univers et la Voie. Cette somme fut précédée et accompagnée de la publication d'articles et de la rédaction de notes et d'enseignements à l'intention des membres du Centre d'études chrétiennes ésotériques qu'il avait créé, et qui sont repris et réunis pour la première fois dans le présent volume. Boris Mouravieff livre, par ailleurs, un témoignage et des analyses très éclairantes sur ses rencontres avec Gurdjieff à Constantinople, Fontainebleau ou Paris, ainsi que sur les relations qu'il entretint de longues années avec Ouspensky dont il était un ami proche.

Par Boris Mouravieff
Chez Dervy

Auteur

Boris Mouravieff

Editeur

Dervy

Genre

Esotérisme

Ecrits sur Ouspensky, Gurdjieff et sur la tradition ésotérique chrétienne

Boris Mouravieff

Paru le 28/08/2025

342 pages

Dervy

14,00 €

9791024218472
