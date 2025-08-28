Les traits du génie

Né à Grasse le 5 avril 1732, Jean-Honoré Fragonard rejoint Paris à l'âge de cinq ans. Elève de Chardin puis de Boucher, il connait un succès foudroyant, mais tombe rapidement dans l'oubli. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que son oeuvre soit redécouvert par les collectionneurs et les historiens de l'art. Génie de la peinture et du dessin, Fragonard est marqué par les voyages qu'il réalise en Italie, dans les Flandres et en Hollande. La confrontation avec des paysages nouveaux mais surtout avec les artistes des siècles passés, tels que Michel-Ange ou Rubens, est pour lui une source d'inspiration et d'émerveillement inépuisable qu'il retranscrit de façon magistrale dans de nombreux dessins. C'est aussi dans les scènes de la vie quotidienne que Fragonard donne libre court à son imagination et à sa rapidité d'exécution. Ces sujets, parfois légers, ont fait la réputation de l'artiste sans qu'il ne délaisse jamais le "grand genre" mythologique et religieux. Il prête également son crayon à l'illustration de textes littéraires, comme le Roland furieux de l'Arioste, Don Quichotte de Cervantes ou les Contes de La Fontaine. Avec Fragonard, Grasse est aussi le berceau d'une famille d'artistes. Son épouse Marie-Anne Gérard est peintre de miniature, leur fils Alexandre-Evariste accomplit une brillante carrière de peintre dans la première moitié du XIXe siècle, tout comme sa belle-soeur et élève, Marguerite Gérard. Présentant une soixantaine de dessins issus des collections du musée du Louvre en regard des collections des musées de Grasse, cette exposition et son catalogue offrent au regard des visiteurs un large panorama de l'oeuvre graphique foisonnant de Fragonard et de sa famille.