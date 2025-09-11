Inscription
#Roman francophone

Naissance de l'incendie

Léo Cairn

ActuaLitté
Dans le centre de traitement des brûlés de l'hôpital Rivière se croisent des survivants de toutes sortes : marginaux, femmes agressées par leur conjoint, soldats mutilés, grands brûlés... Gaspard Friedrich, artiste tourmenté, sauvé malgré lui, devient une figure emblématique d'un groupe de parole appelé "les Sans Visages" . Tous ont en commun d'avoir été exclus du monde, leurs corps figés dans la douleur : Youri, ancien militaire fracassé par la guerre ; Adeline, actrice brisée par les coups ; Jasmine, adolescente brûlée vive ; Lucien et Samira, amants que la norme a séparés... Ensemble, ils cherchent à exister dans une société qui les efface. Avec Naissance de l'incendie, Léo Cairn signe une fresque bouleversante sur la résilience, la marginalité et les cicatrices que l'on porte en soi comme un cri silencieux.

Par Léo Cairn
Chez Manufacture de livres éditions

Auteur

Léo Cairn

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Littérature française

Naissance de l'incendie

Léo Cairn

Paru le 11/09/2025

384 pages

Manufacture de livres éditions

20,90 €

9782385532581
