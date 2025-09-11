Inscription
#Essais

J'aide mon proche

Benoit Saillau

ActuaLitté
Ces textes ont été écrits au fil des ans, depuis 2013, année où j'ai animé pour la première fois un Café des Aidants. Chaque rencontre donne lieu à une proposition de thème que j'introduis par la lecture d'un texte. Il s'agit d'une réflexion personnelle qui n'a pas pour but de tout dire sur le thème du jour, ni d'affirmer que mes propos ont une valeur universelle. Il s'agit avant tout de susciter une réflexion où les aidants présents à ces rencontres puissent pour une part se reconnaître. Ces propos me sont inspirés par mon parcours personnel et professionnel, mais plus encore par les nombreuses rencontres d'aidants que je côtoie depuis plus d'une douzaine d'années. C'est d'abord à eux que je dois les mots qui me viennent en écrivant ces textes. En ce sens, ma plume se fait le porte-parole de ce qu'ils vivent au quotidien, heure après heure, jour après jour, année après année. Il convient de préciser qu'être aidant, dans le sens où nous l'entendons dans ce livre, n'a jamais été un choix, ou si rarement. Il s'agit là en effet de ceux que l'on nomme les aidants familiaux, les aidants " naturels " ou encore les proches aidants. Cela exclut de fait les professionnels de la relation d'aide, que je connais bien par ailleurs, ayant animé durant de longues années des formations entre autre, dans des services hospitaliers, des Ehpads, des services d'aides à domicile... Les groupes de parole, sous forme de Café des Aidants ou autre, ont pour but de permettre aux aidants de se soutenir mutuellement et de trouver progressivement de nouvelles ressources. Ils aident à redonner une respiration à l'aidant qui, pris par l'exigence de sa responsabilité envers l'aidé, ne sait plus comment se permettre de prendre aussi soin de lui-même. Ces rencontres bénéficient également de la présence et du soutien de deux professionnels, l'un oeuvrant dans le secteur social, l'autre dans le soutien psychologique. Ces textes, relatant à la fois la parole des aidants et ma réflexion sur les différents thèmes abordés, apporteront aux aidants la possibilité de mettre des mots sur leur vécu et de prendre du recul sur leur quotidien. Ils y liront ce qu'ils ont tant de mal à partager avec leurs proches, ceux-ci étant généralement soit dans une forme de déni, soit dans une volonté vaine de les rassurer, empêchant tout dialogue réel.

Par Benoit Saillau
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Benoit Saillau

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Travail social

J'aide mon proche

Benoit Saillau

Paru le 18/09/2025

176 pages

Chronique Sociale

15,00 €

9782385480578
© Notice établie par ORB
