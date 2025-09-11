Le club de lecture de Martha's Vineyard

"Un premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher". Tatiana de Rosnay, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux 2016, île de Martha's Vineyard, au large des côtes du Massachusetts. Quelques mois après le décès de sa mère, Mari Starwood se rend sur l'île légendaire de Martha's Vineyard, sous prétexte d'assister à un cours privé avec la célèbre peintre Elizabeth Devereaux. Mari, qui a découvert un papier avec son nom dans les affaires de sa mère, espère en réalité en savoir plus sur le lien qu'entretenaient les deux femmes. Au fil de leurs conversations, Elizabeth lui raconte l'histoire des soeurs Smith, qui vivaient dans la ferme qu'elle occupe aujourd'hui et qui y ont créé un club de lecture pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit club de lecture qui a bouleversé le cours de la guerre et de sa propre vie...