#Roman étranger

Le club de lecture de Martha's Vineyard

Martha Hall Kelly

ActuaLitté
"Un premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher". Tatiana de Rosnay, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux 2016, île de Martha's Vineyard, au large des côtes du Massachusetts. Quelques mois après le décès de sa mère, Mari Starwood se rend sur l'île légendaire de Martha's Vineyard, sous prétexte d'assister à un cours privé avec la célèbre peintre Elizabeth Devereaux. Mari, qui a découvert un papier avec son nom dans les affaires de sa mère, espère en réalité en savoir plus sur le lien qu'entretenaient les deux femmes. Au fil de leurs conversations, Elizabeth lui raconte l'histoire des soeurs Smith, qui vivaient dans la ferme qu'elle occupe aujourd'hui et qui y ont créé un club de lecture pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit club de lecture qui a bouleversé le cours de la guerre et de sa propre vie...

Par Martha Hall Kelly
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Martha Hall Kelly

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le club de lecture de Martha's Vineyard

Martha Hall Kelly

Paru le 11/09/2025

688 pages

Charleston éditions

22,90 €

9782385294571
