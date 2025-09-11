Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Là où naissent les illusions

Jonathan Werber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1892, New York. Après un tour de pyrotechnie qui dérape, Jenny Marton, jeune magicienne, voit le théâtre où elle se produisait partir en fumée et toutes ses économies avec. Son seul moyen de s'en sortir ? Résoudre l'enquête que lui a confiée Pinkerton, célèbre agence de détectives privés. Au Havre, un bateau a disparu et tout son équipage s'est réveillé sur le port sans que personne ne se rappelle rien, si ce n'est d'un monstre à la voix berçante. De plus, le cadavre d'un marin a été retrouvé sur le quai ! Pour élucider le mystère, l'experte en prestidigitation devra s'allier à Alvin, l'hypnotiseur de salle aux méthodes douteuses, et percer le secret de l'énigmatique Jules dont toutes les femmes de la ville parlent avec passion. Elle est loin d'imaginer que cette affaire la mènera au coeur des rouages de l'esprit... et face à un choix qui pourrait changer le monde. Le nouveau roman de Jonathan Werber nous offre une plongée fascinante dans un XIXe siècle hanté par les mirages, les chimères et les faux-semblants. Jonathan Werber est un écrivain français passionné par les frontières entre illusion et réalité. Plongé dans la littérature depuis son plus jeune âge, il grandit entre les rayonnages de romans fantastiques et les fauteuils molletonnés de théâtres accueillant des spectacles de magie. Il explore dans ses livres les mystères de l'esprit humain, mêlant enquête, manipulations et sciences de l'ombre. Là où naissent les illusions est une nouvelle enquête de Jenny Marton, héroïne de son best-seller Là où les esprits ne dorment jamais (Pocket, 2022), qui peut se lire indépendamment.

Par Jonathan Werber
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Jonathan Werber

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là où naissent les illusions par Jonathan Werber

Commenter ce livre

 

Là où naissent les illusions

Jonathan Werber

Paru le 11/09/2025

496 pages

Charleston éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294564
9782385294564
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.