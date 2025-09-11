1892, New York. Après un tour de pyrotechnie qui dérape, Jenny Marton, jeune magicienne, voit le théâtre où elle se produisait partir en fumée et toutes ses économies avec. Son seul moyen de s'en sortir ? Résoudre l'enquête que lui a confiée Pinkerton, célèbre agence de détectives privés. Au Havre, un bateau a disparu et tout son équipage s'est réveillé sur le port sans que personne ne se rappelle rien, si ce n'est d'un monstre à la voix berçante. De plus, le cadavre d'un marin a été retrouvé sur le quai ! Pour élucider le mystère, l'experte en prestidigitation devra s'allier à Alvin, l'hypnotiseur de salle aux méthodes douteuses, et percer le secret de l'énigmatique Jules dont toutes les femmes de la ville parlent avec passion. Elle est loin d'imaginer que cette affaire la mènera au coeur des rouages de l'esprit... et face à un choix qui pourrait changer le monde. Le nouveau roman de Jonathan Werber nous offre une plongée fascinante dans un XIXe siècle hanté par les mirages, les chimères et les faux-semblants. Jonathan Werber est un écrivain français passionné par les frontières entre illusion et réalité. Plongé dans la littérature depuis son plus jeune âge, il grandit entre les rayonnages de romans fantastiques et les fauteuils molletonnés de théâtres accueillant des spectacles de magie. Il explore dans ses livres les mystères de l'esprit humain, mêlant enquête, manipulations et sciences de l'ombre. Là où naissent les illusions est une nouvelle enquête de Jenny Marton, héroïne de son best-seller Là où les esprits ne dorment jamais (Pocket, 2022), qui peut se lire indépendamment.