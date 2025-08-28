Inscription
Les origines du servage en France

Paul Allard

On peut définir le servage de la glèbe , l'état d'hommes obligés de cultiver un domaine au profit d'un maître, sans pouvoir ni quitter ce domaine ni en être détachés par le maître lui-même. Cet état constituait un progrès sur l'esclavage proprement dit. L'esclave est moins une personne qu'une chose, dont le maître peut user à son gré : il n'a pas de domicile fixe, pas de patrie, pas de droits , le pouvoir du maître sur lui est absolu. Au contraire, le pouvoir du maître sur le serf rencontre une limite : cette limite, c'est la terre. Le serf ne peut être arraché du sol qu'il cultive. Cela est déjà un commencement de liberté : qu'est-ce, en effet, que la liberté, sinon la limite que notre droit oppose au droit d'autrui ?

Paul Allard
Editions Voxgallia

Auteur

Paul Allard

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Les origines du servage en France

Paul Allard

Paru le 28/08/2025

264 pages

Editions Voxgallia

20,00 €

9782957190171
