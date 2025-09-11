Vu, visible à voir... Voyez-vous ? Dans ce carré gris, il y a un chat gris... Vous ne voyez pas ? Alors, tournez la page. Ah voilà, vous voyez maintenant ! Il bondit pour attraper un pompon rouge... Et dans ce rond rouge, voyez-vous toutes ces fourmis rouges ? Non ? Si, si, si, allez, tournez la page pour voir... OUi ! Des fourmis attirées par un esquimau vert pistache ! Que se cache-t-il donc dans ce rectangle vert, cet ovale bleu, ce losange marron ? Et saurez-vous discerner ce chien blanc sur cette page blanche ? Si, si, regardez il poursuit le chat gris...