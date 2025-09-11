Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Voyez-vous ?

Richard Marnier, Aude Maurel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vu, visible à voir... Voyez-vous ? Dans ce carré gris, il y a un chat gris... Vous ne voyez pas ? Alors, tournez la page. Ah voilà, vous voyez maintenant ! Il bondit pour attraper un pompon rouge... Et dans ce rond rouge, voyez-vous toutes ces fourmis rouges ? Non ? Si, si, si, allez, tournez la page pour voir... OUi ! Des fourmis attirées par un esquimau vert pistache ! Que se cache-t-il donc dans ce rectangle vert, cet ovale bleu, ce losange marron ? Et saurez-vous discerner ce chien blanc sur cette page blanche ? Si, si, regardez il poursuit le chat gris...

Par Richard Marnier, Aude Maurel
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Richard Marnier, Aude Maurel

Editeur

Gulf Stream

Genre

Formes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyez-vous ? par Richard Marnier, Aude Maurel

Commenter ce livre

 

Voyez-vous ?

Richard Marnier, Aude Maurel

Paru le 11/09/2025

32 pages

Gulf Stream

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383496182
9782383496182
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.