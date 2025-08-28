Inscription
#Essais

Prévenir la barbarie

Jean-François Petit

Avec un avant-propos du Cardinal Poupar et une préface de Cathy Leblanc Académicien, écrivain, essayiste, critique littéraire, chroniqueur au journal "Le Monde" , Pierre-Henri Simon (1903-1972) fut aussi un intellectuel engagé. Formé dans le sillage de l'humanisme personnaliste d'Emmanuel Mounier, normalien, professeur de littérature à l'Institut Catholique de Lille en 1928 jusqu'en 1936 où il part pour Gand, il apparait comme l'une des grandes consciences du XXe siècle. Autant que ses oeuvres littéraires, la reprise de son expérience des camps de prisonniers pendant la Seconde guerre mondiale ou de sa dénonciation retentissante de la torture en Algérie en 1957 peuvent nourrir une réflexion profonde sur la liberté et la responsabilité de l'intellectuel, sur l'engagement dans l'action au nom de valeurs morales. Cette pensée peut étonnamment être prolongée et mise en débat aujourd'hui. Plus que tout, particulièrement attentif aux enjeux fondamentaux de l'éducation, de la culture, du monde technico-scientifique, du christianisme, de la démocratie, Pierre-Henri Simon nous montre comment prévenir la barbarie au XXIe siècle.

Par Jean-François Petit
Chez Parole et silence

|

Auteur

Jean-François Petit

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie chrétienne

Prévenir la barbarie

Jean-François Petit

Paru le 28/08/2025

280 pages

Parole et silence

22,00 €

9782889595747
