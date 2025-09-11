Une épopée de science-fiction captivante, prévue en 4 volumes, qui entraîne les lecteurs dans un monde futuriste. La bataille entre l'humain et l'intelligence artificielle continue ! Dans un monde où KIEM, intelligence artificielle, dicte sa loi et traque la moindre trace humaine, la situation s'aggrave pour le jeune éclaireur Avarus. Entraîné au cours d'une mission dans la conscience collective de KIEM, il se retrouve face à une personne qu'il croyait disparue. Cette expérience troublante le pousse à en savoir plus sur la zone interdite, le Dock7, et le conduit malgré lui dans ce lieu inconnu où il sera capturé par de mystérieux mercenaires. Que ce soit dans ce monde ou piégé dans la conscience collective d'une machine, Avarus n'est pas prêt à abandonner. Mais quelles conséquences auront ses choix ? Un album cyberpunk aux influences manga qui aborde des sujets d'actualité tels que l'IA et le changement climatique