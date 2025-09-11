Le Roi Tengiz

Un récit épique qui se déroule dans les steppes asiatiques. La bataille fait rage... Les armées de Tengiz tiennent bon face aux assauts furieux des Ilkhans de la steppe. Mais soudain, une flèche empoisonnée, tirée par un archer ennemi, frappe leur roi. Son trépas est proche, et dans un dernier souffle, il convoque son scribe pour graver son histoire à jamais. Il raconte... La mort de son père, l'illustre Kamachak le Faucon, son propre couronnement dans la salle des Sages. Et surtout, la guerre. Celle déclenchée par Turghul, seigneur des steppes, convaincu par une prophétie qu'il deviendrait Empereur pour cent un jour. Refusant de prêter serment aux Mages, il déclare la guerre. Manipulé par les chamans, désireux de renverser l'ordre ancien, Turghul précipite l'empire dans le chaos. Les tribus se divisent, et les deux frères de Tengiz contestent son autorité. Le Koukri, l'épée royale, disparaît. Pour espérer l'emporter, Tengiz doit retrouver la lame sacrée de ses ancêtres. Ses frères félons tombent sous sa main... mais le Mal, finalement, triomphe. Un royaume sans roi, un peuple sans espoir. L'âme ardente du roi-poète n'a pas dit son dernier mot...