Notre histoire mérite une fin heureuse

"Mon devoir est d'aller jusqu'au bout". Jeune avocat, militant anti-Apartheid, Albie Sachs est emprisonné de longues semaines en 1966. Il rédige un texte d'une extraordinaire force littéraire et morale sur la solitude et l'engagement. Albie Sachs a une trentaine d'années lorsqu'en 1963, jeune avocat et militant contre l'Apartheid au sein de l'ANC, il est emprisonné de longues semaines. Il rédige alors un texte d'une extraordinaire force littéraire et morale sur la solitude et l'engagement. " Mon devoir est d'aller jusqu'au bout ", écrit-il, dans sa cellule, au soir de sa première journée de détention. Ces mots augurent déjà du destin exceptionnel qui sera le sien : combattant infatigable de la liberté, victime d'un colis piégé qui lui coûtera son bras droit, juge nommé par Mandela à la Cour suprême d'Afrique du Sud, dont il contribuera grandement à écrire la Constitution - la première post-Apartheid -, immense figure de ce pays meurtri vers lequel ses parents, Juifs lituaniens, avaient fui dans les années vingt. Sous la plume d'Albie Sachs, le moindre détail, qu'il ait trait à la description des lieux et de ses interlocuteurs ou de ses plus fragiles émotions devient le matériau d'une réflexion fascinante, à la fois vibrante et espiègle, sur ce qui devrait nous faire tenir debout.