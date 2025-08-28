Inscription
#Essais

Livre des récréations

Marie de Saint-Joseph

ActuaLitté
Une immersion vivante et inédite au coeur du Carmel de Thérèse d'Avila ? ! Composé à Lisbonne en 1585 par Marie de Saint-Joseph - compagne de sainte Thérèse d'Avila et grande figure du Carmel réformé - Le Livre des Récréations est un témoignage d'exception ? : pour la première fois en français, ce texte vivant et audacieux fait entendre la voix d'une femme érudite, spirituellement engagée, au féminisme assumé, au style aussi libre que raffiné. Sous forme de dialogues espiègles entre soeurs, ce livre dévoile les secrets de la vie carmélitaine telle que voulue par la fondatrice d'Ávila. Au fil des neuf récréations, l'autrice mêle souvenirs personnels, portraits bouleversants de Thérèse de Jésus, enseignements sur la prière, récits de fondations, et réflexions théologiques... le tout dans une langue vive, foisonnante, parfois provocante.

Par Marie de Saint-Joseph
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Marie de Saint-Joseph

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Témoins

Livre des récréations

Marie de Saint-Joseph

Paru le 28/08/2025

300 pages

Editions du Carmel

22,00 €

9782847139365
