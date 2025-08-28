Inscription
Désir d'espace

Eric Dautriat

ActuaLitté
Robotique ou humaine, l'exploration spatiale est avant tout un voyage. Le décollage d'un lanceur suscite une émotion singulière qui puise aux sources de l'imaginaire collectif. L'odyssée d'une sonde interplanétaire vers Mars ou Saturne est la poursuite d'une très longue quête riche en légendes, porteuse d'une fascination partagée par la plupart des civilisations. A quelles conceptions du monde répond-elle, cette exploration, et que peut-elle leur apporter en retour, dans cet ensemencement réciproque entre représentations et réalité ? Comment traduit-elle notre quête de sens, quête d'autres formes de vie, quête aussi de nous-mêmes ? Pourquoi le retour éventuel des humains sur la Lune et plus encore le voyage vers Mars suscitent-ils un appétit, certes non unanime, mais largement répandu ? Quel lien la réalité entretient-elle avec la littérature et le cinéma, voire les beaux-arts ? L'exploration peut-elle survivre sans contradiction avec la place immense prise par la nécessité de préservation de notre propre planète ? Et que dire des appétits d'exploitation des corps célestes, voire de colonisation ? Des mythes de Prométhée et d'Icare au cinéma de science-fiction contemporain, de la "Frontière" américaine aux controverses d'aujourd'hui, ce livre explore les composantes de l'imaginaire des hommes et leurs contradictions, s'interrogeant sur ce qui les pousse, aujourd'hui, vers le cosmos.

Chez Ginkgo

Genre

Espace

Paru le 28/08/2025

Ginkgo

22,00 €

9782846796163
