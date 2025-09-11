Saints de Guyenne et de Gascogne

Peuplé tour à tour par les Celtes, Ibères, Romains, Wisigoths , Francs, Arabes, Normands et Anglais, ce pays " ondoyant et divers, ardent et souple " est singulier. Des grottes préhistoriques aux fières allures des cathédrales, de la plus harmonieuse des rivières de France aux villes médiévales dont les bastides créent un ensemble de cités fortifiées, ces hauts lieux témoignent d'une histoire " des plus nobles, des plus complexes et des plus inattendues qui soit ", écrivait Jean Castarède. La Gascogne et la Guyenne, " Pays de Cocagne ", lieu de rêve ! Quels saints l'ont ainsi ennobli ? Partez à la découverte de ceux qui forgèrent son identité au long de mille-sept-cents ans d'histoire...