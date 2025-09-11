Inscription
#Polar

Les âmes fracassées

Alfred Lenglet

ActuaLitté
Jean-Baptiste Meningi, chef de l'orchestre de Lyon, vient d'être assassiné au moyen d'un drone, alors qu'il faisait son footing dans le parc de la Tête-d'Or. Meurtre ciblé ou attaque terroriste ? Sur place, le commandant de police Nolan Diethelm et son équipe d'enquêteurs sont sur le pied de guerre. Les autorités s'en mêlent et, lorsque l'expertise des débris de l'appareil révèle l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale, le doute n'est plus permis : la victime n'a pas été choisie par hasard. Entre course judiciaire, faux-semblants et pression médiatique, la tension monte. Très vite, les policiers se retrouvent confrontés à une vérité balayant les évidences. Une vérité dont personne ne sortira indemne. Comment se relever et survivre quand notre âme est fracassée ?

Chez Taurnada Editions

|

Auteur

Alfred Lenglet

Editeur

Taurnada Editions

Genre

Thrillers

Les âmes fracassées

Alfred Lenglet

Paru le 11/09/2025

247 pages

Taurnada Editions

10,90 €

9782372581646
