Les âmes fracassées

Jean-Baptiste Meningi, chef de l'orchestre de Lyon, vient d'être assassiné au moyen d'un drone, alors qu'il faisait son footing dans le parc de la Tête-d'Or. Meurtre ciblé ou attaque terroriste ? Sur place, le commandant de police Nolan Diethelm et son équipe d'enquêteurs sont sur le pied de guerre. Les autorités s'en mêlent et, lorsque l'expertise des débris de l'appareil révèle l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale, le doute n'est plus permis : la victime n'a pas été choisie par hasard. Entre course judiciaire, faux-semblants et pression médiatique, la tension monte. Très vite, les policiers se retrouvent confrontés à une vérité balayant les évidences. Une vérité dont personne ne sortira indemne. Comment se relever et survivre quand notre âme est fracassée ?