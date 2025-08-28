"Et si la " déconstruction des hommes " n'était pas la solution... mais le symptôme d'un immense malentendu ? Et si, derrière les débats crispés et les postures idéologiques, se cachait une urgence silencieuse : celle d'un masculin enfin initié, et non pas affaibli ? Sans nier la légitimité absolue des luttes féministes, l'autrice interroge la pertinence de ce projet de déconstruction qui, sous couvert de progrès, pourrait bien rater sa cible. En effet, comment déconstruire ce qui n'est pas " construit " ? Entre machisme triomphant et effacement docile, Hélène Vecchiali trace une autre voie, certes exigeante et ardue : une initiation individuelle, intime et singulière. Ce chemin passe par les " meurtres symboliques " des figures parentales et de l'égo, pour accéder à une posture juste : celle d'hommes métamorphosés car émancipés. Dans cet essai lucide, engagé, humaniste, parfois provocateur, l'autrice prend le parti risqué, mais salutaire, de questionner cette idée devenue slogan. S'appuyant sur la psychanalyse, la philosophie, l'histoire, la pensée poétique, les rites de passage, des films et des témoignages, cet ouvrage propose une plongée dans l'intériorité de chacun pour remonter vers une masculinité, mature et apaisée, dégagée des caricatures et des dogmes. Ce livre rêve de réconcilier exigence personnelle et transformation collective. Ce livre n'appelle pas à la chute des hommes, mais à leur élévation.