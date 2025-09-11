Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Nos pères, nos frères, nos amis

Mathieu Palain, Valentin Maréchal, Carmen Peinado

ActuaLitté
Si les monstres ça n'existe pas, qui sont les auteurs de violence ? C'est la question que se pose Mathieu, journaliste, lorsqu'il rencontre Cécile. Cette jeune femme, victime de violence conjugale, essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Entre Mathieu et elle, un lien se noue. Mathieu débute son enquête au sein de groupes de parole d'hommes condamnés pour violence conjugale. Mais pour questionner les hommes et leur violence, il faut aller plus loin, auprès des chercheurs, d'associatifs, de psychiatres. Avec Cécile, Mathieu regarde aussi sa propre histoire et tente de comprendre cette violence qui traverse la société. Car pour s'attaquer à la violence des hommes, il faut accepter de la regarder en face.

Par Mathieu Palain, Valentin Maréchal, Carmen Peinado
Chez Steinkis

|

Auteur

Mathieu Palain, Valentin Maréchal, Carmen Peinado

Editeur

Steinkis

Genre

Divers

Nos pères, nos frères, nos amis

Mathieu Palain, Valentin Maréchal

Paru le 11/09/2025

174 pages

Steinkis

22,50 €

ActuaLitté
9782368468418
