Faites enfin les bons choix pour votre santé... sans passer des heures à décoder les étiquettes ! Devant les rayons du supermarché, qui n'a jamais hésité entre deux produits aux promesses alléchantes ? Allégé, riche en fibres, sans sucre ajouté, bio... Comment savoir ce qui est réellement bon pour vous et votre famille ? Ce guide unique en son genre vous aide à repérer les produits de meilleure qualité, éviter les pièges du marketing alimentaire et protéger votre santé au quotidien. Elaboré par 8 experts en nutrition, il passe au crible des milliers de produits du commerce et sélectionne pour chaque catégorie les meilleurs... et les pires. Vous apprendrez ce qu'il faut vraiment regarder dans une liste d'ingrédients, les critères qui font la différence, et les marques qui jouent (ou pas) le jeu de la qualité. Simple, fiable et pratique, Le Bon Choix au supermarché vous accompagne dans vos courses et vous aide à manger mieux sans bouleverser votre quotidien. Un livre indispensable pour reprendre le pouvoir sur votre assiette - et sur votre santé. Parmi les révélations de ce guide : - Le skyr : autant de protéines qu'un petit-suisse... mais 2 fois plus cher ! - L'ajout de vitamines ? Presque toujours un signe d'aliment ultra-transformé. - Un lait d'amande bio avec seulement 3 % d'amandes... et 97 % d'illusion : eau, amidon de riz, arômes... - Bonne nouvelle : on trouve enfin du chorizo sans nitrites ! Les auteurs ? Les diététiciennes-nutritionnistes et journalistes scientifiques de LaNutrition, sous la direction du Dr Pascal Goncalves, alias Dr Food. Un guide d'achat rédigé dans l'indépendance la plus absolue.