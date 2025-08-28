Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Quel biodroit pour l'Union européenne ?

Béligh Nabli, Maria Fartunova-Michel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'émergence du droit de l'Union européenne en matière de bioéthique marque un tournant clé, ancré dans la dignité humaine et influençant la réflexion éthique et législative des Etats membres. Cette évolution régule les enjeux éthiques, notamment face aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. La construction d'une gouvernance européenne renforce le rôle de l'UE dans la promotion de la bioéthique.

Par Béligh Nabli, Maria Fartunova-Michel
Chez Emile Bruylant

|

Auteur

Béligh Nabli, Maria Fartunova-Michel

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit communautaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quel biodroit pour l'Union européenne ? par Béligh Nabli, Maria Fartunova-Michel

Commenter ce livre

 

Quel biodroit pour l'Union européenne ?

Béligh Nabli, Maria Fartunova-Michel

Paru le 28/08/2025

Emile Bruylant

90,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782802776185
9782802776185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.