Le retour du clan Hwasan Tome 7

Le Retour du clan Hwasan, le webtoon best-seller dans le monde entier, bénéficiant d'une solide communauté de fans : près de 20 millions de vues, 185 000 abonnés et une note de 9, 86/10. La compétition Hwa-Jong commence enfin, attirant les regards des plus grandes figures de la région. Pour le clan Hwasan, l'enjeu est crucial : une défaite entacherait à jamais sa réputation, déjà vacillante. Face à leurs rivaux de toujours, les redoutables disciples de Jongnam - qu'ils n'ont encore jamais réussi à vaincre -, une seule option s'impose : gagner.