Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Le retour du clan Hwasan Tome 7

Studio Lico, Biga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Retour du clan Hwasan, le webtoon best-seller dans le monde entier, bénéficiant d'une solide communauté de fans : près de 20 millions de vues, 185 000 abonnés et une note de 9, 86/10. La compétition Hwa-Jong commence enfin, attirant les regards des plus grandes figures de la région. Pour le clan Hwasan, l'enjeu est crucial : une défaite entacherait à jamais sa réputation, déjà vacillante. Face à leurs rivaux de toujours, les redoutables disciples de Jongnam - qu'ils n'ont encore jamais réussi à vaincre -, une seule option s'impose : gagner.

Par Studio Lico, Biga
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Studio Lico, Biga

Editeur

Michel Lafon

Genre

Sonyun (shonen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le retour du clan Hwasan Tome 7 par Studio Lico, Biga

Commenter ce livre

 

Le retour du clan Hwasan Tome 7

Studio Lico, Biga

Paru le 28/08/2025

352 pages

Michel Lafon

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749957159
9782749957159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.