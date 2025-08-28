Petites histoires, grandes vérités

Le Catéchisme de l'Eglise Catholique (le CEC de 1992) suit un plan quadripartite : le Credo, les sacrements, le décalogue et le Pater. L'auteur a choisi des expériences de vie pour en illustrer les points cruciaux dans une collection destinée à tous, à partir de 12 ans. C'est une excellente initiation à la doctrine de la foi pour les jeunes. Célébrités ou héros de tous les jours, les personnages de ce livre ont tous quelque chose à nous apprendre. Les images sont percutantes et le lecteur garde à l'esprit l'exemple qu'elles lui donnent. Après les vertus humaines, la foi et la vie chrétienne dans le tome 1, après les Dix Commandements dans le tome 2, puis les sacrements et le Notre Père dans le tome 3, les grandes vérités que les petites histoires vraies rassemblées et racontées par le père Lefèvre mettent en lumière dans ce tome 5, comme dans le tome 4, sont celles du Credo chrétien.