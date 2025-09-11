Inscription
#Essais

Les gendarmes de la garde personnelle du chef de l'Etat (1940-1944)

Luc Demarconnay

ActuaLitté
Dans la période sombre de l'Etat Français, entre 1940 et 1944, une unité d'élite de la gendarmerie est en charge de protéger jour et nuit le maréchal Pétain. Créée à la demande du chef de l'Etat français, la Garde personnelle incarne à la fois l'héritage de la tradition militaire et l'instrumentalisation politique d'un régime autoritaire. Derrière ses uniformes impeccables, cette garde, à l'image du régime qu'elle sert, oscille entre prestige, propagande et compromis moral. A travers une enquête rigoureuse fondée sur des archives inédites, ce livre plonge dans les coulisses d'une unité dont la mission dépassait largement la simple protection. Car la Garde personnelle du chef de l'Etat, reflet fidèle du pouvoir pétainiste, est aussi un révélateur des tensions de l'Occupation. Fidélité ou résistance ? Honneur militaire ou collaboration passive ? Derrière les postures officielles, les doutes, les désertions, et parfois les actes de bravoure silencieuse. Historien de la gendarmerie, Luc Demarconnay lève le voile sur cette formation unique, née de la défaite, mais portée par l'obsession du prestige. Avec une plume précise, il redonne leur complexité aux figures de l'époque et révèle un pan trop souvent ignoré de notre histoire nationale.

Par Luc Demarconnay
Chez VA Press

|

Auteur

Luc Demarconnay

Editeur

VA Press

Genre

Vichy

Les gendarmes de la garde personnelle du chef de l'Etat (1940-1944)

Luc Demarconnay

Paru le 11/09/2025

284 pages

VA Press

23,00 €

9782360933549
© Notice établie par ORB
