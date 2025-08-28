Le temps d'un séjour de quelques semaines dans sa maison d'enfance, la narratrice raconte ses retrouvailles avec sa famille, où, depuis trois générations, hommes et femmes ont choisi le métier de pasteur. Mais quand elle arrive, quelque chose de cet ordre ancien s'est profondément déréglé. De ses proches, elle raconte les rires, les chutes, les chants. De toutes ses forces, elle les soutient, quand leur vie ne semble plus tenir qu'à un fil. "Deux langues pour écrire l'amour des siens. Lumineux". Muriel Steinmetz, L'Humanité "La grande, l'immense surprise, c'est le sentiment qui jaillit de ce livre. Si on ne peut rien contre le déclin de sa famille adorée, alors rendons le vivable, joyeusement, fusse avec la gorge nouée". Eva Bettan, France Inter Emma Doude van Troostwijk est née en 1999. Ceux qui appartiennent au jour est son premier roman. Il a reçu de nombreux prix, parmi lesquels le prix Robert Walser et le prix Françoise Sagan.