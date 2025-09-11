L'invitation à l'altitude

Claude Jaccoux a été le pionnier des ascensions guidées sur les 8000 en Himalaya dès les années 1970. A 91 ans, il nous ouvre sa mémoire et les archives de ses expéditions pour raconter cette vie d'altitude, jetant un regard lucide sur l'alpinisme contemporain. A 90 ans passés, Claude Jaccoux ne conduit plus de clients en montagne, mais il marche, skie, lit avidement, et il se souvient des passions qui ont guidé sa vie, des caves de Saint-Germain-des-Prés aux sommets de plus de 8 000 mètres. Avec l'aide de son fils Antoine Jaccoux, Charlie Buffet arpente les chemins d'une vie nomade : tous mènent à l'altitude, où le guide, pionnier du trekking au Népal puis des expéditions en haute altitude, a invité des générations de clients, en éternel optimiste. Charlie Buffet, auteur d'une dizaine de livres sur la montagne, est également traducteur et directeur éditorial de Guérin.