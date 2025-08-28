M, les derniers jours de l'Europe

Mai 1938. Quelques semaines après l'Anschluss, Hitler se rend en visite officielle en Italie. La mécanique implacable du pacte d'acier italo-allemand est lancée. De 1938 à 1940, Mussolini se rapproche du régime nazi, face auquel les puissances européennes semblent paralysées. Deux années cruciales où se joue un face-à-face captivant entre deux monstres, précipitant l'Europe dans le bain de sang de la Seconde Guerre mondiale.