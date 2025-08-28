Inscription
#Roman francophone

M, les derniers jours de l'Europe

Nathalie Bauer, Antonio Scurati

Mai 1938. Quelques semaines après l'Anschluss, Hitler se rend en visite officielle en Italie. La mécanique implacable du pacte d'acier italo-allemand est lancée. De 1938 à 1940, Mussolini se rapproche du régime nazi, face auquel les puissances européennes semblent paralysées. Deux années cruciales où se joue un face-à-face captivant entre deux monstres, précipitant l'Europe dans le bain de sang de la Seconde Guerre mondiale.

Par Nathalie Bauer, Antonio Scurati
Chez Collection Proche

|

Auteur

Nathalie Bauer, Antonio Scurati

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature Italienne

Retrouver tous les articles sur M, les derniers jours de l'Europe par Nathalie Bauer, Antonio Scurati

Commenter ce livre

 

M, les derniers jours de l'Europe

Antonio Scurati trad. Nathalie Bauer

Paru le 28/08/2025

592 pages

Collection Proche

13,00 €

Lire un extrait
9782493909992
© Notice établie par ORB
plus d'informations

