Sainte Radegonde (vers 520-587) est une reine franque et figure spirituelle du Moyen Age, connue pour sa charité, sa piété et son engagement religieux. Fille d'un roi de Thuringe, elle est capturée par les Francs lors d'une campagne militaire et, vers 540, épouse le roi Clotaire Ier, malgré son désir de consacrer sa vie à Dieu. Ce mariage royal, difficile et empreint de violence, la pousse à s'éloigner de la cour et à chercher un chemin de paix et de foi. Radegonde se réfugie finalement à Poitiers, où elle fonde le monastère de Sainte-Croix en 552. Elle y mène une vie d'ascèse, dévouée à la prière et à l'étude, devenant une figure de dévotion chrétienne et d'amour pour les plus pauvres. Elle obtient de l'empereur byzantin une précieuse relique de la Sainte Croix, qui attire de nombreux pèlerins. Connue pour sa sainteté et sa capacité de guérison, elle est rapidement vénérée de son vivant. Radegonde meurt en 587 et est canonisée peu après.