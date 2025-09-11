Collaborations

L'extrême droite est aux portes du pouvoir et le patronat français, loin de s'opposer à cette issue, se prépare à collaborer avec elle. Enquête inédite sur ces complicités idéologiques et financières et comment certains milieux d'affaires - des hautes sphères du CAC40 aux simples PME - oeuvrent, ou se résolvent avec enthousiasme, à l'ascension d'un pouvoir toujours plus autoritaire et ultralibéral. Une partie des élites économiques françaises tisse depuis quelques années des liens avec l'extrême droite, jusqu'à s'y rallier parfois ouvertement. Depuis la dissolution de l'Assemblée en juin 2024, ce mouvement s'accélère : des chefs d'entreprise, grands et petits, renoncent au " barrage républicain " et se préparent à collaborer avec le RN et ses alliés. Laurent Mauduit lève le voile sur ces complicités qui, discrètes hier encore, sont aujourd'hui de plus en plus souvent assumées. Rencontres en coulisse, alliances d'intérêts, fascination pour le capitalisme autoritaire et libertarien promu par Trump, Musk ou Milei... L'auteur décrypte cette dynamique inquiétante où les milieux d'affaires trouvent dans l'extrême droite une opportunité pour imposer leur agenda. Si les positions de Bernard Arnault, Charles Beigbeder, Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin, sont désormais publiques, nombre d'autres patrons, plus discrets, mus par des intérêts purement mercantiles, leur emboîtent le pas et participent aujourd'hui activement à la montée d'un projet politique raciste et liberticide. Dans cette enquête inédite, Laurent Mauduit nous entraîne des salons feutrés de l'Ouest parisien, où évoluent les grands patrons, jusqu'aux PME de province, dévoilant un processus en cours qui fait écho aux heures les plus sombres de notre histoire. Comment ne pas penser, comme le montre l'auteur, aux années 1930, lorsque le patronat, déjà, jouait un rôle majeur dans l'accession au pouvoir des régimes fascistes et nazi ? Aujourd'hui, alors que le capitalisme traverse une crise prolongée, les milieux d'affaires sont à nouveau des acteurs pleinement engagés dans la montée de l'extrême droite.