La Chine face au monde

La Chine n'est pas encore officiellement la première puissance économique mondiale. Elle devrait cependant le devenir dans moins d'une décennie, en maintenant une croissance supérieure à celle de Washington, et, selon le FMI, son PIB en parité de pouvoir d'achat a même dépassé dès la fin 2014 celui des Etats-Unis. Le monde de demain sera donc dominé par l'économie chinoise, ce qui implique une profonde réflexion quant à sa réorganisation. Dominée depuis des siècles par les puissances occidentales, et par les règles de la mondialisation imposées par Washington depuis la Seconde guerre mondiale, l'économie internationale pourrait être bouleversée avec la volonté de Pékin d'en changer les modes de fonctionnement. La montée en puissance chinoise est aussi militaire, diplomatique et culturelle, et s'impose donc comme multidimensionnelle. Cependant, cet immense pays reste confronté à une multitude de défis qu'il lui faudra surmonter pour asseoir son statut de première puissance mondiale : déclin démographique, déséquilibres sociaux, une économie en perte de vitesse, un régime autoritaire et répressif, une attractivité qui reste limitée... Le pari est loin d'être gagné tant la marche est haute.