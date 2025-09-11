Les 5 grands besoins des enfants nouveaux

Lise Bourbeau livre les clés pour entretenir de bonnes relations avec ses enfants, à toutes les étapes de la vie. Et si nous essayions enfin de comprendre ce dont nos enfants ont vraiment besoin ? Cela implique de remettre en question bon nombre de nos idées car nous vivons dans un monde nouveau, qui n'a plus grand-chose en commun avec celui des générations précédentes. Or nos habitudes ne sont plus adaptées. La célèbre Lise Bourbeau nous révèle les véritables besoins des enfants nouveaux. Elle nous expose les véritables besoins des enfants nouveaux. Un extraordinaire mode d'emploi pour adopter une nouvelle approche de l'éducation, s'accepter pleinement et pour vivre en harmonie avec notre époque. Tous les grands succès de Lise Bourbeau sont chez Pocket.