La voix guérisseuse

Libérer ses tensions physiques, psychiques, et émotionnelles grâce à la voix ! Vous avez peut-être tout essayé comme thérapie, comme technique de soin pour apaiser vos émotions, vos tensions physiques et vous reconnecter à votre âme, mais avez-vous pensé à utiliser le chant ? , à activer votre voix et à utiliser la musique, la vibration, comme un baume guérisseur, une caresse musicale ? Ce livre vous fera découvrir tous les bienfaits de l'utilisation de la voix autrement, celle qui apaise, guérit et soulage. Vous en saurez plus sur pourquoi elle guérit et comment elle agit sur notre corps, notre coeur et notre âme, quels exercices, pratiques et rituels simples et ludiques il est bon de pratiquer pour un mieux être au quotidien.