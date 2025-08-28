MON IKIGAÏ est un coffret de 58 cartes dédiées à une utilisation au quotidien. Un coffret destiné à ceux qui souhaitent s'initier à l'ikigaï, mais pas que : les cartes pourront en effet être tirées tous les jours afin d'être au plus près de ses valeurs, de sa vérité personnelle, et se réaligner en permanence. Assorties d'un petit livre expliquant brièvement les concepts de l'ikigaï, les cartes offrent 7 thématiques à explorer, liées à l'ikigaï : On fait le bilan ? - Ikigaï girl ! : s'inspirer du mode de vie des " zones bleues ". - J'adoooore ! : trouver ce qui nous fait vibrer. - Je suis géniale ! : prendre conscience de ses compétences. - Parce que je le vaux bien : agir en fonction de ses valeurs. - Ma vie de rêve : se projeter dans les activités qui nous font rêver. - Ma boîte à trésors : tips et méditations guidées pour s'épanouir.