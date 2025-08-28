Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Mon ikigaï

Marilyse Trécourt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
MON IKIGAÏ est un coffret de 58 cartes dédiées à une utilisation au quotidien. Un coffret destiné à ceux qui souhaitent s'initier à l'ikigaï, mais pas que : les cartes pourront en effet être tirées tous les jours afin d'être au plus près de ses valeurs, de sa vérité personnelle, et se réaligner en permanence. Assorties d'un petit livre expliquant brièvement les concepts de l'ikigaï, les cartes offrent 7 thématiques à explorer, liées à l'ikigaï : On fait le bilan ? - Ikigaï girl ! : s'inspirer du mode de vie des " zones bleues ". - J'adoooore ! : trouver ce qui nous fait vibrer. - Je suis géniale ! : prendre conscience de ses compétences. - Parce que je le vaux bien : agir en fonction de ses valeurs. - Ma vie de rêve : se projeter dans les activités qui nous font rêver. - Ma boîte à trésors : tips et méditations guidées pour s'épanouir.

Par Marilyse Trécourt
Chez Eyrolles

|

Auteur

Marilyse Trécourt

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon ikigaï par Marilyse Trécourt

Commenter ce livre

 

Mon ikigaï

Marilyse Trécourt

Paru le 28/08/2025

Eyrolles

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416018718
9782416018718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.