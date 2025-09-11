Inscription
Le refuge des femmes perdues

Stacey Halls, Fabienne Gondrand

Au coeur de Londres, une maison devient un foyer des secondes chances pour les femmes marginalisées de la société victorienne. Londres, 1847. Les temps sont durs pour les femmes perdues. Prostituées, voleuses, fleurs de misère... Tombées au ruisseau, peu d'entre elles peuvent espérer s'en relever - sauf à toquer au cottage Urania... Ici, sous le haut patronage de l'écrivain Charles Dickens et de son amie la riche baronne Angela Burdett-Coutts, on leur offre de bon coeur l'hospitalité : un refuge d'un nouveau genre. Un scandale, pour la bonne société londonienne, mais une seconde chance, pour toutes ces femmes, à condition bien sûr qu'elles s'en saisissent...

Par Stacey Halls, Fabienne Gondrand
Chez Pocket

Auteur

Stacey Halls, Fabienne Gondrand

Editeur

Pocket

Genre

XIXe siècle

Le refuge des femmes perdues

Stacey Halls trad. Fabienne Gondrand

Paru le 11/09/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

9782266351409
© Notice établie par ORB
