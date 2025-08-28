Inscription
L'odyssée de mon âme

Stéphanie Gras

ActuaLitté
Un voyage intuitif au coeur de votre destinée Plongez dans ce magnifique oracle inspiré par les cycles du temps et les éléments naturels pour éveiller votre intuition et vous guider sur le chemin de la connaissance de soi. Associant divination et guidance au travers d'illustrations épurées et poétiques, remplies de symboles et de messages, cet oracle offre des réponses éclairantes et des pistes de réflexion pour avancer avec clarté et sérénité dans votre quête intérieure. Que vous cherchiez à mieux comprendre vos relations, identifier vos talents, surmonter un obstacle ou saisir les opportunités à venir, L'Odyssée de mon âme vous invite à un voyage initiatique où chaque carte devient un miroir de votre inconscient. Ecoutez votre âme, explorez ses messages et révélez la lumière qui sommeille en vous. Ce coffret contient : - 68 cartes oracle sublimes - et le livre d'accompagnement complet et en couleurs de 176 pages.

Par Stéphanie Gras
Chez Eyrolles

|

Auteur

Stéphanie Gras

Editeur

Eyrolles

Genre

Esotérisme

L'odyssée de mon âme

Stéphanie Gras

Paru le 28/08/2025

173 pages

Eyrolles

24,90 €

9782416018107
