Un psychopathe ? Non, le Guérisseur, qui vous soulage de tous vos maux... La dernière chose à laquelle on s'attend en déballant un cadeau, c'est bien de trouver à l'intérieur des fragments de corps humain... Bientôt, d'autres doigts sectionnés, accompagnés du même code cryptique, sont découverts dans des lieux aussi insolites que l'étal d'un boucher ou les fonts baptismaux d'une église. Face à ce jeu de pistes aussi macabre que déroutant, Washington Poe, de la National Crime Agency, pourra de nouveau compter sur Tilly Bradshaw, geek atypique, pour démêler les fils d'une enquête à double détente. Si les victimes sont des leurres et les coupables des marionnettes, quel est le but de celui qui se fait appeler le Guérisseur ? Et qui, dans l'ombre, tire les ficelles ?