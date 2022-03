Des louanges. Entrer dans le Psautier

Le Livre des Louanges : ce titre paradoxal indique que, par-delà les multiples formes de prière qu'il propose, ce recueil témoigne, de psaume en psaume, d'un imperceptible mouvement, un crescendo voilé vers la louange, irrésistible montée culminant dans l'alléluia final que ne troublent plus peurs, rages, abandons ou malheurs et qui donne raison aux sages qui, ici et là, prennent la parole pour inviter à la paix intérieure. Il suggère d'emblée que ce qui permet d'exprimer devant Dieu supplications, lamentations ou soif de vengeance, n'est autre que l'esprit même de la louange qui chante la vie plus forte que la mort. Car en deçà du cri, de la plainte ou de la colère, ce qui anime les mots qui les expriment n'est rien que cette force de vie qui éclate en louange lorsqu'elle crève l'impasse et traverse la mort.