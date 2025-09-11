Tout brûle

Pour que la roue tourne, il est temps de changer les règles ! Aura Reyes avait un bon job, une luxueuse villa et deux merveilleuses filles. Désormais, elle risque une peine d'emprisonnement pour une fraude à grande échelle dont on l'accuse injustement. Mari Paz Celeiro, elle, s'est enrôlée dans le corps d'élite de la Légion après avoir appris à cultiver des navets avec sa grand-mère, mais elle traverse une mauvaise passe depuis cinq ans et vit pour l'essentiel dans sa voiture. Sere Quijano, enfin, est une développeuse de haut vol. Elle a sombré quand son mari l'a quittée pour sa soeur. Elle est brillante et solitaire. Certains diront cinglée. A tort, selon elle. Leur point commun ? Ces trois femmes ont tout perdu. Même la peur. Et c'est ce qui les rend si dangereuses. Car pour se venger, elles oseront tout. Traduit de l'espagnol par Judith Vernant