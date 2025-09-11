Tout brûle

Pour que la roue tourne, il est temps de changer les règles ! Aura Reyes avait un bon job, une luxueuse villa et deux merveilleuses filles. Désormais, elle risque une peine d'emprisonnement pour une fraude à grande échelle dont on l'accuse injustement. Mari Paz Celeiro, elle, s'est enrôlée dans le corps d'élite de la Légion après avoir appris à cultiver des navets avec sa grand-mère, mais elle traverse une mauvaise passe depuis cinq ans et vit pour l'essentiel dans sa voiture. Sere Quijano, enfin, est une développeuse de haut vol. Elle a sombré quand son mari l'a quittée pour sa soeur. Elle est brillante et solitaire. Certains diront cinglée. A tort, selon elle. Leur point commun ? Ces trois femmes ont tout perdu. Même la peur. Et c'est ce qui les rend si dangereuses. Car pour se venger, elles oseront tout. Traduit de l'espagnol par Judith Vernant
Par
Judith Vernant, Juan Gómez-Jurado Chez
Fleuve Noir
