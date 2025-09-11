Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Tout brûle

Judith Vernant, Juan Gómez-Jurado

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour que la roue tourne, il est temps de changer les règles ! Aura Reyes avait un bon job, une luxueuse villa et deux merveilleuses filles. Désormais, elle risque une peine d'emprisonnement pour une fraude à grande échelle dont on l'accuse injustement. Mari Paz Celeiro, elle, s'est enrôlée dans le corps d'élite de la Légion après avoir appris à cultiver des navets avec sa grand-mère, mais elle traverse une mauvaise passe depuis cinq ans et vit pour l'essentiel dans sa voiture. Sere Quijano, enfin, est une développeuse de haut vol. Elle a sombré quand son mari l'a quittée pour sa soeur. Elle est brillante et solitaire. Certains diront cinglée. A tort, selon elle. Leur point commun ? Ces trois femmes ont tout perdu. Même la peur. Et c'est ce qui les rend si dangereuses. Car pour se venger, elles oseront tout. Traduit de l'espagnol par Judith Vernant

Par Judith Vernant, Juan Gómez-Jurado
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Judith Vernant, Juan Gómez-Jurado

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout brûle par Judith Vernant, Juan Gómez-Jurado

Commenter ce livre

 

Tout brûle

Juan Gómez-Jurado trad. Judith Vernant

Paru le 11/09/2025

544 pages

Fleuve Noir

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265157156
9782265157156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.