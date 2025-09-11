Ma Cuisine au Thermomix TM7

Le Thermomix, c'est bien plus qu'un simple robot. A lui seul, il remplace plus de 20 appareils électroménagers grâce à ses nombreuses fonctions : mixer, cuire, pétrir, fouetter, peser, rissoler Gagnez du temps, limitez la vaisselle et lancez-vous dans de délicieuses préparations avec le Thermomix TM7 et ses nouveautés : mode " rissoler à 160 °C ", mode " cuisson des oeufs ", mode " cuisson sans couvercle " pour mijoter les plats en sauce, etc. DECOUVREZ 100 RECETTES VARIEES : Pour le petit déjeuner : granola, porridge, muffins... Pour recevoir : risotto, parmentier de confit de canard, pêches rôties... Pour les soirs de flemme : poêlée, one pot pasta, gratin... Pour les repas de fête : gougères, blinis, saint-jacques snackées... Pour manger sainement : salades, veloutés, bowls... Pour se faire plaisir : cookies, riz au lait, chocolat chaud... Le livre non officiel pour cuisiner au Thermomix TM7