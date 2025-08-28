Inscription
L'Histoire du monde pour les Nuls

Philippe Moreau Defarges, Florent Vandepitte

Un voyage captivant à travers les siècles et les continents ! Ce livre raconte la grande saga du genre humain, de la préhistoire à nos jours. Il met en lumière les temps forts de l'histoire mondiale, les événements et les personnages les plus marquants : la conquête du feu, l'invention de la démocratie, les guerres de religion, l'âge du sucre... ou, plus proche de nous, les deux guerres mondiales, la mondialisation, les BRICS, la Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique... Découvrez : L'invention de l'écriture La naissance des trois monothéismes La découverte de l'Amérique et la révolution de la Renaissance L'avènement du monde moderne Les deux guerres mondiales La fin de la guerre froide et les nouveaux rapports de force La guerre en Ukraine L'engagement des peuples pour la démocratie et le climat

Par Philippe Moreau Defarges, Florent Vandepitte
Chez First

Auteur

Philippe Moreau Defarges, Florent Vandepitte

Editeur

First

Genre

Généralités

L'Histoire du monde pour les Nuls

Philippe Moreau Defarges, Florent Vandepitte

Paru le 28/08/2025

600 pages

First

24,95 €

9782412103081
