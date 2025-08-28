La prochaine conversation peut tout changer

BEST-SELLER DU NEW YORK TIMES Nous avons tous en tête une conversation que nous devrions avoir avec notre conjoint, notre chef, notre voisin... Comment leur dire ? Comment créer les conditions de l'échange ? Grâce aux conseils de Jefferson Fisher, vous apprendrez à éviter les conflits inutiles, à communiquer avec confiance et intention, et à créer des liens authentiques. Arrêter de subir les conversations difficiles ou les conflits peut véritablement transformer vos relations et changer votre vie ! Vous découvrirez : Pourquoi il ne faut jamais chercher à " gagner " une dispute Comment fixer des limites et donner un cadre aux conversations Comment éviter d'être sur la défensive Pourquoi en dire moins, c'est souvent en dire plus Comment surmonter les conflits en créant du lien Tout ce que vous voulez dire, et comment le dire, est dans ce livre !