#Essais

La prochaine conversation peut tout changer

Jefferson Fisher

BEST-SELLER DU NEW YORK TIMES Nous avons tous en tête une conversation que nous devrions avoir avec notre conjoint, notre chef, notre voisin... Comment leur dire ? Comment créer les conditions de l'échange ? Grâce aux conseils de Jefferson Fisher, vous apprendrez à éviter les conflits inutiles, à communiquer avec confiance et intention, et à créer des liens authentiques. Arrêter de subir les conversations difficiles ou les conflits peut véritablement transformer vos relations et changer votre vie ! Vous découvrirez : Pourquoi il ne faut jamais chercher à " gagner " une dispute Comment fixer des limites et donner un cadre aux conversations Comment éviter d'être sur la défensive Pourquoi en dire moins, c'est souvent en dire plus Comment surmonter les conflits en créant du lien Tout ce que vous voulez dire, et comment le dire, est dans ce livre !

Jefferson Fisher
First

Auteur

Jefferson Fisher

Editeur

First

Genre

Communication interpersonnelle

La prochaine conversation peut tout changer

Jefferson Fisher

Paru le 28/08/2025

304 pages

First

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782412103050
