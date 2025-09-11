Comprendre la Bible avec Origène

Les questions sont multiples sur la Bible, son historicité, ses interprétations, ses contradictions... Jean-Michel Poffet se fait ici notre guide, pour nous expliquer avec Origène les Ecritures. Un ouvrage particulièrement pédagogue qui s'adresse à tous ceux qui veulent approfondir leur compréhension des textes sacrés. Qu'est-ce que l'Ancien Testament a de chrétien ? En quoi peut-il éclairer notre spiritualité au XXIe siècle ? Pourquoi la Bible n'offre-t-elle pas d'emblée tout son sens ? Faut-il prendre les textes au pied de la lettre ? Comment comprendre la violence dans la Bible ? Autant de questions qu'Origène, déjà au IIIe siècle, s'était posées, et qu'il avait résolues. L'ouvrage présente des extraits de ses commentaires et homélies de manière didactique, pour mettre à la portée d'un large public l'apport de cet immense exégète. Il offre aussi un précieux témoignage de la première Eglise, lui qui sera emprisonné et torturé à la fin de sa vie. Pour cet amoureux du Christ et des Ecritures, celles-ci ont le goût d'un grand cru, la flagrance d'un parfum luxueux. Le Cantique des Cantiques a été son guide : le lecteur de la Bible peut être introduit dans la chambre du Roi ! dans la maison du vin ! Autant d'expressions qui traduisent sa passion pour le sens profond des pages bibliques parcourues par un souffle prophétique. Un ouvrage nécessaire, permettant au lecteur contemporain de mieux appréhender les textes sacrés, trop souvent perçus comme obscurs.