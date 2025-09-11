"Reine n'avait pas bougé, peut-être n'avait-elle même pas respiré. Elle se tenait toujours dans le renfoncement, dans la cape de ses cheveux, ses mains de travailleuse serrées sur le manche du balai, ses yeux noirs insondables. Elle le regardait. Il ne sut pas lire dans ce regard". Serveuse dans un bar de la région parisienne, Reine, une exilée équatorienne, se mure dans le silence après avoir été témoin du meurtre de son patron. De son côté, Léan, un journaliste en mal de reconnaissance, décide de mener l'enquête. Son destin est très vite mêlé à ceux de la jeune femme et du principal suspect : Marco, méthodique tueur à gages dont les failles se révèlent à la lumière de cette affaire pleine de faux-semblants...