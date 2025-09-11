Inscription
La disparition d'Hervé Snout

Olivier Bordaçarre

ActuaLitté
Odile Snout s'affaire dans la cuisine de son pavillon cossu. Le boeuf bourguignon qui a mijoté toute la journée est prêt. Avec ses deux adolescents, elle attend son époux, dont on fête ce soir-là l'anniversaire. Les heures passent et Hervé ne se montre pas. L'angoisse commence à monter. Quelque chose ne tourne pas rond chez les Snout. Le lendemain matin, à la gendarmerie, le lieutenant ne semble pas inquiet. Hervé finira par rentrer chez lui et reprendre son travail. On a bien le droit de disparaître.

Par Olivier Bordaçarre
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Olivier Bordaçarre

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

La disparition d'Hervé Snout

Olivier Bordaçarre

Paru le 18/09/2025

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

9782073087669
