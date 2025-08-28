Inscription
Missionnaire à 100 %

Tristan Chaplin

En France, nous sommes passés d'environ 25% de catholiques pratiquants en 1965 à moins de 2% en 2025, alors oui, il y a urgence à annoncer l'Evangile. L'Eglise n'existe que pour évangéliser, disait le Pape Paul VI. Non réservée aux prêtres et aux religieux, l'évangélisation est un devoir pour tout baptisé. Pourquoi évangéliser ? Quels sont les mythes et freins à l'évangélisation ? Quelles sont les attitudes favorables à l'évangélisation ? Comment évangéliser ? Quels lieux pour évangéliser ? Comment définir sa mission ? Comment entretenir le feu ? Dans ce livre, l'auteur répond à plusieurs de ces questions, sans oublier de rappeler que la mission découle toujours de la contemplation. Manuel praticopratique, cet ouvrage donne quelques idées concrètes sur l'évangélisation et finit en citant quelques évangélisateurs inspirants aujourd'hui en France. Manuel concret, il s'articule autour d'un important travail de recherche avec une centaine de notes de bas de pages.

Par Tristan Chaplin
Chez Saint-Léger éditions

Auteur

Tristan Chaplin

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Vie chrétienne

Missionnaire à 100 %

Tristan Chaplin

Paru le 28/08/2025

210 pages

Saint-Léger éditions

16,00 €

9782385224974
