Pas Charmante

Perdus dans une forêt, deux jeunes gens doivent sauver un village des ogresses... à moins qu'elles ne soient des alliées ? Héritière d'un reinaume, Saraëlle a une mission : sauver le village de Pierre Grise des effrayantes ogresses qui se sont cachées dans la forêt. Courageuse et fine connaisseuse de cette région boisée, elle établit un plan. Elle a tout prévu... sauf de tomber sur Issoar, le prince en détresse d'un royaume voisin. Il est aussi maladroit et perdu en forêt que Saraëlle est dégourdie et aventureuse. Arriveront-ils s'entendre et collaborer pour rencontrer les ogresses et comprendre ce qu'elles font là ? Une fable écologique qui décortique avec humour et taquineries notre lien à la nature.