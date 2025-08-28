Inscription
#Roman jeunesse

Pas Charmante

Hélène Boisaubert

ActuaLitté
Perdus dans une forêt, deux jeunes gens doivent sauver un village des ogresses... à moins qu'elles ne soient des alliées ? Héritière d'un reinaume, Saraëlle a une mission : sauver le village de Pierre Grise des effrayantes ogresses qui se sont cachées dans la forêt. Courageuse et fine connaisseuse de cette région boisée, elle établit un plan. Elle a tout prévu... sauf de tomber sur Issoar, le prince en détresse d'un royaume voisin. Il est aussi maladroit et perdu en forêt que Saraëlle est dégourdie et aventureuse. Arriveront-ils s'entendre et collaborer pour rencontrer les ogresses et comprendre ce qu'elles font là ? Une fable écologique qui décortique avec humour et taquineries notre lien à la nature.

Par Hélène Boisaubert
Chez Scrineo

|

Auteur

Hélène Boisaubert

Editeur

Scrineo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Pas Charmante

Hélène Boisaubert

Paru le 28/08/2025

Scrineo

12,90 €

ActuaLitté
9782381674247
© Notice établie par ORB
