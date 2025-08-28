Dans le noir on voit mieux

Comment une jeune femme, née à Paris, travaillant dans la publicité, peut-elle être reconnue chamane en Mongolie ? Ce témoignage fort nous raconte cette initiation bouleversante et nous permet de faire le pont entre notre vision occidentale du monde - avec sa rapidité et sa modernité - et la pensée animiste mongole où tout - jusqu'à la nature elle-même - est esprit. Imaginez la mort frapper à votre porte chaque année, à la même date. Imaginez des voix surgir en pleine nuit et se faire de plus en plus insistantes. Imaginez partir au bout du monde à la recherche de vous-même. C'est ce que vit Céline Dartanian avec des accidents à répétition - chocs, fractures, paralysies - et la perception de présences nocturnes, jusqu'à la vision d'un jeune chamane qui la somme de partir retrouver les siens, tout là-bas, en Mongolie. Malgré ses peurs et ses certitudes bousculées, elle finira par s'envoler vers les steppes d'Asie centrale. Dans ce témoignage aux frontières du réel, entre Paris, New York, le Sahara et Oulan-Bator, elle raconte le voyage initiatique qui lui a révélé ses dons de chamane et les étapes de l'apprentissage qui, pendant dix ans, l'ont amenée à se découvrir. Forte de cette transformation, Céline Dartanian met aujourd'hui en oeuvre une éthique centrée sur l'animisme, qui vise à protéger les animaux, les plantes et les minéraux autant que nous-mêmes.