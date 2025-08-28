Inscription
#Manga

Kimen Tome 2

Louis-San, Kaori Yoshikawa, Florent Gorges

La suite tant attendue du manga de Louis-San A 19 ans, Louis débarque au Japon avec la volonté d'y retrouver ses parents biologiques qu'il ne connait pas. Il ne conserve d'eux qu'un antique masque traditionnel. Il découvre alors le Japon, ses us et coutumes, tout en multipliant les gaffes et les maladresses. Cette enquête sur ses origines va l'amener à croiser la route de la mafia japonaise, les célèbres yakuzas qui, pour une mystérieuse raison, se lanceront à sa poursuite. Une découverte fantastique du Japon en compagnie de Louis-San dans un grand récit où se mêlent humour, action, plongée dans la vie quotidienne et mystères ancestraux. POINTS FORTS - Un manga imaginé et soutenu par le youtubeur Louis San - Un récit initiatique pourvu d'un style graphique fouillé

Par Louis-San, Kaori Yoshikawa, Florent Gorges
Chez Omaké Books

|

Auteur

Louis-San, Kaori Yoshikawa, Florent Gorges

Editeur

Omaké Books

Genre

Shonen/garçon

Kimen Tome 2

Louis-San, Kaori Yoshikawa trad. Florent Gorges

Paru le 28/08/2025

192 pages

Omaké Books

11,90 €

9782379893858
© Notice établie par ORB
