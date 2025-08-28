Kimen Tome 2

La suite tant attendue du manga de Louis-San A 19 ans, Louis débarque au Japon avec la volonté d'y retrouver ses parents biologiques qu'il ne connait pas. Il ne conserve d'eux qu'un antique masque traditionnel. Il découvre alors le Japon, ses us et coutumes, tout en multipliant les gaffes et les maladresses. Cette enquête sur ses origines va l'amener à croiser la route de la mafia japonaise, les célèbres yakuzas qui, pour une mystérieuse raison, se lanceront à sa poursuite. Une découverte fantastique du Japon en compagnie de Louis-San dans un grand récit où se mêlent humour, action, plongée dans la vie quotidienne et mystères ancestraux. POINTS FORTS - Un manga imaginé et soutenu par le youtubeur Louis San - Un récit initiatique pourvu d'un style graphique fouillé